Ezequiel Cerutti se apresenta para torcida do Coritiba

O Coritiba anunciou a contratação de Ezequiel Cerutti, atacante argentino de 28 anos, que chega ao clube com contrato de empréstimo válido até 31 de julho de 2021.

"É um futebol com muita técnica, com grandes jogadores, creio que todas as equipes tem muito bons jogadores. É um campeonato longo e muito parelho. Acredito que todas as equipes jogam bem, e tenho muita vontade de poder jogar e mostrar o que sei fazer com a camisa do Coritiba", disse o atleta em suas primeiras palavras com a camisa do Coxa.

O jogador pertence ao San Lorenzo e tem currículo com passagens por Sarmiento de Junin, Olimpo, Estudiantes, Independiente e Al Hilal. Agora, ele espera a conclusão do processo de visto de trabalho para poder ficar à disposição do técnico Jorginho.

"São poucos pontos de diferença entre os clubes que estão mais abaixo daqueles que estão acima. Ganhando duas partidas, você pode estar na Copa Sul-Americana, que é um desafio muito importante, creio que para o clube, como para as pessoas aqui", emenda.

Após 14 rodadas disputadas, o Coritiba ocupa a 18ª posição do Campeonato Brasileiro e soma 12 pontos. Apesar da colocação ruim, há apenas três pontos de diferença para o 12º colocado.