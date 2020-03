Ezequiel Garay, primeiro caso de coronavírus na LaLiga

O coronavírus não dá trégua no país do futebol. Afetando as principais ligas, a pandemia chegou agora na LaLiga.

Ezequiel Garay, um argentino que atualmente atua como zagueiro pela equipe do Valencia, postou recentemente a triste notícia em sua conta oficial no Instagram.

Em seu post é possível ler "Está claro que comecei 2020 com o pé esquerdo. Dei positivo para o coronavírus, estou me sentindo muito bem e agora só me resta seguir as recomendações das autoridades sanitárias, no momento estou isolado".

Vale lembrar que o jogador não conseguiu jogar a partida de ida das oitavas-de-final da Liga dos Campeões contra o Atalanta em Milão e também não estava na partida volta por sofrer de uma lesão grave.