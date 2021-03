FA Cup: prováveis escalações de Everton e Manchester City

O Everton de Carlo Ancelotti recebe o Manchester City de Pep Guardiola pelas quartas de final da FA Cup (Copa da Inglaterra) nesse sábado no Goodison Park.

As duas equipes deixam em 'stand by' a disputa na Premier League e entram em campo em um duelo eliminatório que vale vaga na semifinal da competição.

O único desfalque do lado do Everton é o goleiro Jordan Henderson, lesionado. Já do lado do City, é força máxima.

Provável escalação do Everton:

Virgínia; Holgate, Keane, Godfrey, Digne; Allan, Davies, Gomes, Sigurdsson; Calvert-Lewin, Richarlison.

Provável escalação do Manchester City:

Steffen; Cancelo, Stone, Rúben Dias, Mendy; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Bernardo Silva e Foden.