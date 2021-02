Fabián supera COVID-19 e estará na Copa da Itália

O espanhol Fabián Ruiz, meio-campista do Napoli, rival do Granada nos 16-avos de final da Liga Europa, se recuperou do coronavírus e voltou a treinar com os demais companheiros de equipe com os olhos postos na volta das semifinais da Copa da Itália nesta quarta-feira em Bergamo contra Atalanta.

O andaluz de 24 anos testou positivo no dia 16 de janeiro, pouco antes da partida em que sua equipe acabou vencendo contra a Fiorentina com uma vitória mais do que expressiva (6-0).

O espanhol lutará com a Atalanta por uma vaga na final da Copa Itália com o Napoli, que terminou em 0 a 0 na partida de ida disputada na semana passada no estádio de Maradona, em Nápoles.

Tudo indica que Fabián começa no banco, pois ainda precisa recuperar a melhor forma depois de passar mais de três semanas sem conseguir treinar com o grupo. Nesta campanha, Fabián disputou 22 jogos e marcou um gol.

O Napoli enfrentará o Granada nos 16-avos de final da Liga Europa, com uma partida de ida na Espanha no dia 18 de fevereiro e um retorno na Itália no dia 25 do mesmo mês.