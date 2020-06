Fabián, uma alternativa a Pjanic que o Barça adoraria

A assinatura do bósnio Miralem Pjanic tornou-se uma obsessão para a reestruturação do Barcelona para a temporada 2020-21.

A maturidade do jogador da Juventus, que está próximo da última etapa de sua carreira, não é obstáculo para um Barça que já disse valorizar jogadores mais velhos para determinadas posições.

No entanto, há um jogador que volta a ser uma alternativa e que seria muito mais emocionante para os fãs do Barça.

Trata-se do meio-campista espanhol do Napoli, Fabián Ruiz. Segundo o 'Mundo Deportivo', o interesse do Barcelona no ex-Betis permanece intacto.

Também o interesse de um Real Madrid que parece assumir a liderança na corrida pela sua contratação. Enquanto isso, Fabián permanece não renovado e, embora tenha contrato até 2023, ele não descarta seu retorno à LaLiga.

No caso de azulgranas e merengues, ambos sabem que, para tirar o jogador de Nápoles, terão que lutar contra Aurelio de Laurentiis, um excelente negociador que exige 60 milhões de euros pelo craque.

No momento, nem o Barcelona nem o Real Madrid se aproximam dessa quantia, os catalães possam oferecer vários jogadores em troca, como também fizeram com a Inter ou a Juventus por Lautaro ou Pjanic, o jogador que ainda está em melhor posição para acabar sendo contratado.