O Goiás se prepara pensando no jogo do próximo sábado, quando recebe o Sport Recife. Com 20 pontos, o Esmeraldino ocupa a lanterna e está a oito pontos de deixar a zona de rebaixamento.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista concedida pelo zagueiro Fábio Sanches, que projeta os próximos confrontos.