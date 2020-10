Fábio Santos elogia Sampaoli e diz que chega mais completo ao Corinthians

Fábio Santos está de volta ao Corinthians. O time vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro e o experiente jogador é uma das esperanças para tirar o time dessa situação.

O lateral, entre outros temas, falou sobre a experiência de trabalhar com Jorge Sampaoli no Atlético-MG.

"Já trabalhei com diversos treinadores e foi uma surpresa positiva trabalhar com o Sampaoli nesse momento. Ele trouxe coisas diferentes, trabalha com uma intensidade absurda, os laterais precisam atuar em mais de uma função. Esse ano pude jogar como zagueiro, volante, meia... Tudo isso acrescentou na parte tática e na parte técnica, são funções e movimentos diferentes, foi muito prazeroso trabalhar com ele. Falei isso nessa saída, agradeci pela experiência, hoje me sinto um jogador mais completo, não so como lateral, mas nas outras funções", disse Fábio Santos em entrevista coletiva.

Na primeira passagem, jogador foi campeão brasileiro (2011), campeão da Libertadores e Mundial de Clubes (2012), campeão paulista e da Recopa Sul-Americana (2013) vestindo o manto alvinegro.

Confira no vídeo acima o que disse Fábio Santos em sua apresentação!