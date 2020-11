Otero perdeu vários "dentes"... e Fábio Santos ajudou a recolher

O Corinthians visitou o Atlético Goianiense neste sábado e voltou de casa sem conseguir a terceira vitória seguida, mas Otero tem mais a lamentar do confronto.

Em disputa com Gustavo Ferrareis aos 13 minutos, o venezuelano sofreu um golpe e perdeu algumas lentes de contato dentárias. A impressão era mais assustadora, pois parecia se tratar dos dentes do jogador caindo.

Fábio Santos ajudou a encontrar os 'acessórios dentais' no gramado e os entregou ao árbitro Jean Pierre (o 'sósia' de Vin Diesel), que retirou as lentes de campo. Segundo o departamento de comunicação do Corinthians, Otero perdeu três lentes.

Com custo de até dois mil reais, as lentes de contato são feitas de cerâmica e servem para 'corrigir' e clareal o sorriso. Nas redes sociais, o venezuelano já compartilhou, neste domingo, imagens de sua visita ao dentista para renovar suas lentes.