Fábio Santos retorna ao Corinthians: "voltei para minha casa"

Fábio Santos está de volta ao Corinthians com contrato válido até o final de 2021 após passagem pelo Atlético Mineiro e retorna ao clube com o qual conquistou seis títulos.

O lateral-esquerdo apresentado oficialmente nesta segunda-feira foi campeão brasileiro (2011), campeão da Libertadores e Mundial de Clubes (2012), campeão paulista e da Recopa Sul-Americana (2013) vestindo o manto alvinegro.

"Fico muito feliz em voltar. Eu tenho o Corinthians como uma casa. Ganhei muitos títulos aqui e vivi uma época maravilhosa. Espero ajudar muito nesse retorno e estar à disposição o mais breve possível", disse Fábio.

Confira no vídeo acima bastidores da chegada do reforço de Vagner Mancini para tentar se recuperar em um ano complicado em todas as competições.