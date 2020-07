Fàbregas brincou sobre derrota do Liverpool: "Eles estavam festejando por 3 dias"

O Manchester City derrotou o Liverpool em casa com um sonoro 4 a 0. Foi uma espécie de vingança pelo modo como os 'reds' passaram pelos 'skyblues' na partida de ida. Mas, para Fàbregas, tudo tem uma explicação: eles estavam festejando há vários dias sem dormir.

"Tendo em conta que eles devem estar festejando sem dormir nos últimos três dias, acho que o Liverpool está jogando muito bem", escreveu ele em uma mensagem em sua conta oficial no Twitter. O tom era claro: ele estava tentando fazer uma piada sobre o fraco desempenho da equipe de Klopp.

Afinal, o Liverpool já é o campeão da Premier League e, apesar de ter enfrentado um rival direto, é o campeonato garantido. Assim, o meia do Monaco apareceu nas redes para comentar com simpatia a partida.

Não é a primeira vez que Fàbregas aparece no Twitter para comentar sobre outros aspectos do futebol com sarcasmo. Muitos de seus seguidores já estavam esperando isso e seguiram sua piada com outras mensagens engraçadas para prolongar o riso.