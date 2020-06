Fagner: nada será "negligenciado e atropelado" na volta do futebol

Formado no Corinthians, Fagner completa 31 anos nesta quinta-feira. Ídolo do atual elenco, lateral-direito tem mais de 300 jogos com a camisa alvinegra.

Ele é um dos destaques do atual e elenco e seu talento o levou a frequentar listas de convocados para a Seleção Brasileira. Atualmente ele vive sua segunda e mais longa passagem pelo clube.

Em entrevista aos meios oficiais do clube paulista, o jogador respondeu sobre a volta do futebol após a parada forçada pela pandemia.

"Não adianta atropelar um calendário para que se termine da maneira que deveria ser. Foi um ano atípico. Se tiver que fazer alterações no Brasileiro, por exemplo, porque fazer 38 jogos em seis meses é pesado. O Brasil é um país muito grande. De Fortaleza a São Paulo, Salvador, Rio Grande do Sul. Fica quatro dias fora de casa... Tem que pensar nisso tudo. Os voos não são privados, temos que tomar cuidado também. Tem que ser bem pensado, bem estudado. Para que se termine o ano bem para começar o normal no ano que vem", declarou o atleta.

Formado nas categorias de base do Timão, Fagner Conserva Lemos fez a estreia pelo clube ainda em 2006. Após poucas partidas, o defensor se transferiu para o futebol europeu, atuando pelo PSV, da Holanda. Depois, voltou ao Brasil em 2011. Seu retorno ao Parque São Jorge foi em 2014.

Somando as duas passagens pelo clube, o lateral contabiliza 349 jogos com a camisa corinthiana e oito gols marcados.