Fagner diz que parada serviu para reflexão no Corinthians

Formado no Corinthians, Fagner completa 31 anos nesta quinta-feira. Ídolo do atual elenco, lateral-direito tem mais de 300 jogos com a camisa alvinegra.

Ele é um dos destaques do atual e elenco e seu talento o levou a frequentar listas de convocados para a Seleção Brasileira. Atualmente ele vive sua segunda e mais longa passagem pelo clube.

Em entrevista aos meios oficiais do clube paulista, ele respondeu se houve uma vantagem na parada forçada pela pandemia, após um mau início de temporada.

"Em termos de reflexão, foi. A pressão por resultado deixa você cego para ver coisas boas. Tendo essa pausa, dá para rever muitas coisas, coisas boas que fizemos. O futebol é simples e ao mesmo tempo não é. Acham que vamos ganhar todos os jogos, mas o rival treina, estuda, se prepara para te neutralizar. Fizemos grandes jogos neste início de temporada. O Corinthians propõe mais jogo agora. Até todo mundo entender isso, leva um certo tempo. Espero encontrar o caminho das vitórias", analisou o lateral.

Formado nas categorias de base do Timão, Fagner Conserva Lemos fez a estreia pelo clube ainda em 2006. Após poucas partidas, o defensor se transferiu para o futebol europeu, atuando pelo PSV, da Holanda. Depois, voltou ao Brasil em 2011. Seu retorno ao Parque São Jorge foi em 2014.

Somando as duas passagens pelo Timão, o lateral contabiliza 349 jogos com a camisa corinthiana e oito gols marcados.