Após derrotar o Athlético Paranaense com gol de Everaldo, o Timão voltou a trilhar o caminho das vitórias. O duelo de paulistas e paranaenses pela 16ª rodada do Brasileirão deixou o Corinthians com 18 pontos, saindo da zona de rebaixamento e ocupando a 14ª colocação.

Confira no vídeo acima o depoimento de Fagner, que projeta o jogo deste domingo, quando o time paulista recebe o Flamengo.