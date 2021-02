"Falamos muito no vestiário sobre a possível chegada de Messi"

Paredes e Pochettino foram os protagonistas da coletiva de imprensa do PSG antes do jogo da Champions League contra o Barcelona. O jogador falou sobre o 6 a 1 que os 'culés' endossaram em 2017, embora ele, naquela época, estivesse na Roma, e sobre Messi.

"Falamos muito sobre isso no vestiário, mas não quero mais falar sobre isso, só quero pensar no jogo de amanhã", disse ele sobre Leo. Como pará-lo no campo? "Claro que é uma responsabilidade, mas já a assumi. Farei o meu melhor e espero que tenhamos a bola para não entrarmos em dificuldades".

Depois de ser questionado sobre o resultado de 6 a 1, ele respondeu: "Lembro do resultado, não do jogo. Faz muito tempo, mas o mais importante é o jogo de amanhã". Focando nisso, ele comentou sobre as baixas: "A ausência de Neymar e Di María é importante, mas temos um grupo muito grande e quem jogar vai se sair bem".

Ele foi perguntado se algum dos dois times é favorito para ir à final e preferiu não assumir uma posição: "Não sei se há favoritos. As duas equipes são muito boas e o jogo será competitivo". E, sobre o seu avanço com o novo treinador, disse: "Desde que Mauricio chegou, ele me deu muita confiança e vou tentar responder".