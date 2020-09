Falcao balança a rede em mais uma vitória do Galatasaray

O colombiano Radamel Falcao iniciou o caminho para a vitória do Galatasaray, na segunda roada da Liga Turca, no Estádio Basaksehir Fatih Terim (0-2), casa do campeão da Liga Turca, que curiosamente deve o seu nome ao atual treinador do Galatasaray, ex-treinador otomano.

O atacante sul-americano, que foi pai pela quarta vez no sábado, comemorou a chegada do primeiro filho com um novo gol, ao transformar um pênalti aos 12 minutos de jogo provocado por uma mão dentro da área do senegalês Demba Ba em uma disputa aérea com o congolês Christian Luyindama.

O terceiro gol de Falcao até o momento este ano, após o doblete contra o Gaziantespor na primeira rodada, acalmou os visitantes, que condenaram o confronto a um quarto de hora do encerramento, graças ao marroquino Younes Belhanda.

Poucos minutos antes, o atacante colombiano foi substituído pelo senegalês Mbaye Diagne.