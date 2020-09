Falcao brilha e faz doblete pelo Galatasaray

Radamel Falcao garantiu durante a pré-temporada que não deixaria o Galatasaray até melhorar o seu desempenho do ano passado, marcado por lesões.

Bem, esta temporada começou da melhor maneira possível. O Galatasaray somou os três primeiros pontos da temporada e o 'Tigre' fez seus dois primeiros gols.

O Gaziantep sofreu os golpes do colombiano, que chegou com mais fome e sangue frio do que nunca. Após oito minutos de jogo, ele já assumiu a responsabilidade e converteu um pênalti.

À medida que se aproximava a primeira meia hora de jogo, Falcao deu a Kilinc o passe do segundo gol e pouco antes do intervalo ele mesmo marcou o terceiro.

O gol de André para o Gaziantep no início do segundo tempo foi de pouca utilidade. O Galatasaray aguentou o resultado e somou os três primeiros pontos.