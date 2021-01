Falcao jogando... no Millonarios?

No início de uma nova temporada, a torcida do Millonarios comemorou a chegada de Guarín, um jogador de futebol com passado na Europa e com larga experiência na liderança do projeto do time de Bogotá.

Em sua última coletiva de imprensa, o meio-campista revelou sua proposta a Falcao de jogarem juntos no 'Azul Embajador'.

“Quando se oficializou eu disse a Falcao: 'Bom, Tigre. É hora de você vir, já estou aqui, como sempre falamos'. Espero um dia compartilhar esse sonho porque sempre falamos em jogar os dois no Millonarios”, lembrou Guarín.

De momento, o atacante continua no Galatasaray, onde não vem jogando devido a lesões. Vamos ver se o futuro guarda um capítulo vestido de azul para o craque.