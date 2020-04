Falcao não aceitará reduzir seu salário

Cada vez mais clubes regulam o salário dos jogadores de futebol para ajudar as contas com rendimentos muito baixos. Falcao, que já prestou sua ajuda nesta crise, não a aceitará.

Isso foi afirmado pelo diretor do canal 'Win Sports' do jornal 'AS', já que Jaime Parada está próximo do jogador, pois ele é da empresa que transmite os jogos do Galatasaray.

"Entendo que Falcao ficará no Galatasay. Se ele continuar, poderemos continuar transmitindo a Liga da Turquia, mas teremos que negociar quando seu futuro for definido. Se seu salário não for reduzido, ele certamente continuará. Ele não aceitou a oferta dos árabes, mas ele também não aceita que abaixem seu salário", explicou.

Assim, o Galatasaray terá que ver como chegar a um acordo com o 'Tigre' e com os jogadores para reduzir as despesas depois de já ter perguntado a outros como Muslera, Belhanda e Feghouli. No clube já havia casos positivos para o COVID-19, como o do técnico Fatih Terim.