Falece a irmã de Gattuso, aos 37 anos

Uma notícia terrível chega da Itália. Segundo garante a imprensa do pais, a irmã de Genaro Gattuso, que tinha apenas 37 anos, acabou falecendo. Francesca aparentemente vinha lutando contra uma grave doença há meses.

A mídia do país forneceu informações sobre a irmã do treinador do Napoli, que estava hospitalizada desde o mês de fevereiro até esse dia 2 de junho.

Foi no dia 4 de fevereiro, quando Gattuso enfrentava o Sampdoria com o Napoli, quando Francesca deu entrada e passou por cirurgia de emergência para tentar resolver sua doença, que ainda não havia sido descoberta.

Desde então, Francesca se encontrava hospitalizada. Gattuso viajou imediatamente de Gênova para Varese para poder estar com a família nesses tempos difíceis. Muita força, Gattuso.