Falece Jack Charlton, lenda do Leeds e da Inglaterra

Charlton, que nos últimos anos sofria de linfoma e demência, também foi técnico da Irlanda por dez anos.

"Jack morreu pacificamente na sexta-feira, 10 de julho, aos 85 anos. Ele estava em sua casa em Northunberland, ao lado de sua família. Não podemos expressar como estamos orgulhosos da vida extraordinária que ele teve e de todas as alegrias que ele deu a muita gente de países diferentes. Ele era uma pessoa boa, honesta, divertida e genuína, que sempre tinha tempo para as pessoas", explicou sua família em comunicado.

Como jogador, Jack Charlton, apelidado de 'a Girafa' por sua altura (1,91m), passou toda a sua carreira no Leeds United, onde jogou 773 jogos e marcou 96 gols, apesar de jogar como zagueiro.

No Leeds, ganhou uma Premier, uma Fair Cup, uma League Cup, uma FA Cup e uma Supercopa da Inglaterra.

Com a Seleção Nacional Inglesa, além de levantar a Copa do Mundo em 1966, junto com seu irmão Bobby, ele participou da Copa do Mundo de 1970 no México.

Após sua aposentadoria, ele começou uma carreira no banco que o levou a Middlesbrough, Sheffield Wednesday e Newcastle United.

De 1986 a 1995, dirigiu a Seleção Nacional Irlandesa, que levou para a Eurocopa de 1988 e alcançou as quartas de final na Copa do Mundo de 1990 na Itália.