Faleceu Lucas, o pequeno amigo de Mbappé

Lucas lutou o bom combate, como todo grande guerreiro, mas não conseguiu resistir ao câncer. A notícia da morte do menininho foi dada por Mbappé em uma mensagem nas suas redes sociais.

"É com muito pesar que os informo que Lucas virou estrela. É muito difícil encontrar as palavras, mas é necessário render homenagem a esse menino cheio de amor, simpatia e, principalmente, valentia que tanto me ensinou e com quem cultivei um forte vínculo", escreveu o atacante do PSG.

Não é a primeira vez que o jogador se refere ao amigo em público. Na partida contra o Nîmes pela Ligue 1, o atacante dedicou o seu gol a Lucas.