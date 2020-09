"Falei muito com Bale sobre como é o Tottenham"

O Tottenham anunciou neste sábado a contratação de Sergio Reguilón e depois a chegada de Gareth Bale. Os dois vêm de mãos dadas do Real Madrid para Londres e o lateral-esquerdo confessou nas primeiras palavras que o galês foi fundamental na sua decisão.

"Conversei muito com Bale sobre como é o clube, a cidade e o novo estádio. Só pude ver em fotos, é uma loucura", disse um Reguilón que estava "ansioso para começar a trabalhar" com seus novos companheiros.

Também se referiu a José Mourinho: "Gosto muito da filosofia do clube e do treinador que tem. Estas foram algumas das razões pelas quais vim, juntamente com a vontade de crescer como jogador e o projeto da equipe".

“O Tottenham tem jogadores e um técnico de classe mundial. O CT é uma loucura. A verdade é que não esperava que fosse tão grande, tão bonito e tão bem cuidado. Quero muito poder aproveitar os treinos com toda a minha força companheiros", acrescentou.

E mostrou a sua vontade de começar a jogar: "Quero muito pisar no gramado e poder jogar lá e, sobretudo, que os torcedores possam vir nos ver para nos animar e dar um empurrão, que é o que precisamos para alcançar grandes feitos este ano".

"Com a equipe que temos, temos de respirar para estar o mais alto possível e tentar conquistar títulos", concluiu Sergio Reguilón com uma mensagem ambiciosa assim que aterrissou no Tottenham.