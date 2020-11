Falha, lesão e substituição: a tarde de De Gea

O gol de falta marcado por Ward-Prowsenão foi o único problema do United contra o Southampton. David de Gea não chegou a tempo de fazer a defesa e ainda por cima se machucou ao chocar o joelho na trave.

12 minutos antes do intervalo, Solskjaer teve que tirar o seu goleiro titular de campo e colocar Henderson debaixo das traves.

As coisas não vão muito bem para De Gea no clube e também na Seleção Espanhola, ja que Luis Enrique vem optando por Unia Simón como goleiro do combinado nacional.