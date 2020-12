"Falo muito com Messi; está muito focado"

A última vez que Leo Messi se sentou numa cadeira para falar foi para dizer que continuaria no Barcelona depois do famoso fax, mas Leo gostou das entrevistas calmas carregadas de reflexão e de verdades.

Na ansiedad para saber o que o argentino contou a Jordi Évole, foram sendo dadas pinceladas sobre o que ele disse na tão esperada entrevista e na qual parece que ele comentou sobre seus planos futuros, além de garantir que está olhando para frente para lutar nesta temporada depois de passar um mau período no verão.

Enquanto isso, Ronald Koeman falou para a revista do Barça e tocou muitos pontos a nível do seu passado, sua contratação pelo clube Azulgarana, o desempenho da equipe e, claro, Leo Messi.

“Se ele está apto para jogar e é tão bom, ele joga. E claro, Leo está mais velho que antes, mas ainda é um jogador que gosta muito de estar lá e acima de tudo de ganhar jogos, está curtindo cada dia com treinos e ele está realmente focado", disse Koeman.

O treinador da equipe catalã garantiu que fala sempre com os seus jogadores e também com Leo sobre muitos outros assuntos: “Como treinador falo com os meus jogadores e também falo com Leo sobre isto e sobre outras coisas porque ele também é capitão da equipe, e há coisas de vestiário, existem regras e falamos de muitas coisas, não só do jogo. Quer dizer, esse é o trabalho diário de um treinador que se comunica com seus jogadores”.

Questionado sobre se jogadores como Ansu e Pedri o surpreenderam, Ronald Koeman quis colocar os pés no chão falando da juventude de ambos.

“Falar de jovens também é bom, eles merecem, mas também são pessoas que ainda têm que aprender muito, porque têm 17 ou 18 anos no caso de Ansu e Pedri, mas o que fizeram, para estar ao mais alto nível na primeira equipe do Barça é algo muito grande. No caso de Pedri, na sua idade, vindo de Las Palmas e já disputando jogos contra o Real Madrid ou a Juventus e com o nível que mostrou, é fantástico”, afirmou.

Koeman já está caminhando para a mudança de geração que o Barcelona enfrenta. “É importante para um clube ter jovens que tenham oportunidades, temos que mudar o time aos poucos, ainda precisamos ter os grandes, mas eles não serão para sempre e devemos buscar mudanças com o tempo, com tranquilidade, e mais uma vez, Pedri ganhou os seus minutos nos jogos por conta dos treinos, porque me mostrou ser muito bom e que pode jogar numa equipe como o Barcelona”, continuou.

Para finalizar, o holandês respondeu que teme que a situação institucional e econômica prejudique a capacidade da equipe: “É muito complicado porque você não tem nada nas mãos, mas sempre digo que se estivermos calmos no topo, embaixo é melhor. Qualquer equipe precisa de uma certa calma para ter sucesso".