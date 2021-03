Falou em golear, falou em Pep Guardiola

Jogar bem, desfrutar e ganhar. Três aspectos simples e concretos que Pep Guardiola defendeu com unhas e dentes desde que iniciou uma carreira no banco que o colocou entre os melhores treinadores da história do futebol graças às suas conquistas no Barcelona, ​​Bayern de Munique e Manchester City.

Ao longo dos anos, nas três equipes mencionadas, o treinador de Santpedor deixou a sua marca com um estilo de jogo tremendamente ofensivo que nasce da posse de bola e da pressão sufocante ao perder a bola em alguns rivais que enfrentam os duelos contra as equipes de Pep sabendo que, na maioria das vezes, vão receber muitos gols.

O BeSoccer Pro se concentrou neste aspecto para avaliar a grande capacidade de marcar gol das equipes do treinador catalão. No total, Guardiola liderou na elite (sem contar o Barça B) um total de 684 partidas oficiais. Destes, em apenas 63 sua equipe ficou sem balançar a rede. Ou seja, apenas em 9,35% dos jogos.

Esses duelos sem fazer gol são assim distribuídos entre seus diferentes clubes: 18 com o Barça (em 247 jogos), 19 com o Bayern (em 161 jogos) e 26 com o Manchester City (num total de 276 jogos). Tudo isto significa que em 621 jogos de Guardiola (quase 91%), a sua equipe marcou pelo menos um gol.

Seus números de gols estão ganhando relevância à medida que aumentamos o limite de gols por jogo. Graças às ferramentas que o BeSoccer Pro nos oferece, podemos verificar que as equipes de Guardiola marcaram no mínimo dois gols em 480 jogos. Ou seja, em mais de 70% das vezes. Um recorde incrível que fica um pouco apagado ao ver como os times de Pep conseguiram marcar pelo menos três gols em 302 jogos.

Este número incrível indica que os pupilos do catalão comemoraram pelo menos três gols em mais de 44% dos confrontos. Ou seja, em quase metade das partidas, as equipes da lenda do Barça marcam pelo menos três gols. Uma estatística arrepiante que se traduz no fato de que isso se repete a cada 2,3 encontros.

Mergulhando nos dados, Guardiola é especialista em 'manitas' (5 gols por jogo), já que suas equipes marcaram pelo menos cinco gols em 90 jogos (mais de 13%). Ou em outras palavras, Pep e seus comandados tiveram o prazer de marcar cinco gols ou mais em um a cada 7,6 jogos. O festival de maior gols da carreira de Pep como treinador já ocorreu em duas ocasiões, as mesmas em que seu time marcou nove ou mais gols. Em seis ocasiões, suas equipes marcaram oito ou mais e até 14 vezes marcaram pelo menos sete gols.

Todo um show de gols ao longo de quase 700 partidas que ameaça se prolongar por muito tempo. Nesta terça-feira, na Liga dos Campeões, Guardiola e seus jogadores terão uma nova oportunidade contra o Borussia Mönchengladbach de continuar aumentando estatísticas alcançáveis apenas para poucos.