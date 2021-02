"Desejo tudo de melhor para Bale", diz Zidane em coletiva

O treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, concedeu entrevista coletiva nesse sábado antes da partida contra o Valência pela 23º rodada do Campeonato Espanhol.

"Queremos continuar com aquilo que estamos fazendo. Temos um jogo exigente e queremos continuar crescendo como equipe. Estamos com uma boa energia e amanhã é um bom jogo para justificar", disse o treinador.

"Faltam 48 pontos e vamos lutar e jogar um bom futebol para tentar vencer os jogos. Só podemos controlar o que fazemos dentro do campo e vamos dar tudo até ao final da temporada. Fizemos uma boa semana e os jogadores estão comprometidos com aquilo que estamos fazendo", completou.

Uma das perguntas na coletiva fez referência a declaração de Noel Le Graet, presidente da federação francesa, que disse em entrevista a "RTL" que conta com Zidane. "Se Deschamps decidir sair, o primeiro que irei tentar será Zidane", disse Graet.

'Zizou' respondeu: "No momento, estou aqui. Gosto do que estou fazendo. E o futuro se verá... A minha cabeça está no dia a dia. Conheço Le Graet desde 1998. A seleção é um objetivo, como disse quando comecei a treinar há 10 anos, mas agora estou aqui", revelou.

Outro dos assuntos abordados na entrevista foi a situação de Gareth Bale no Tottenham, onde o galês enfrenta alguns problemas com José Mourinho: "Eu desejo tudo de melhor para Bale, porque é nosso jogador. Mas não posso comentar nada do que está acontecendo lá. Só espero que esteja bem".

Por fim, o treinador falou sobre os desfalques da equipe merengue. "As lesões me preocupam. É complicado ficar sem jogadores, mas o que importa é recuperá-los. Amanhã já poderemos contar com Carvajal e Lucas Vázquez. É natural que eu queira sempre os jogadores treinando comigo e isso é muito importante para qualquer treinador", concluiu.