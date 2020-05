Faltará um ingrediente nesse 'Klassiker'

Os alemães são pessoas geralmente sérias e frias, mas isso até começarem a torcer pelo seu time de futebol no estádio. Ali, o alemão sofre uma mutação. É por isso que jogar sem público está afetando muitos clubes e, embora o Borussia Dortmund tenha conquistado vitórias imponentes a portas fechadas, sem dúvida eles perderão a 'Muralha Amarela' no próximo 'die Klassiker'.

O Signal Iduna Park impõe até quando está vazio, mas sem o barulho estrondoso que ecoa na mágica muralha, o fundo ocupado por cerca de 25.000 torcedores dos mais de 80.000 que lotam o Westfalen de Dortmund a cada jogo, impõe um pouco menos.

O Bayern visitará o Borussia com essa pequena vantagem (confira aqui as prováveis escalações e onde assistir o jogo). Os aurinegros não terão seu 12º jogador nas arquibancadas neste derby, transcendental como poucos outros, já que o Borussia é obrigado a vencer para evitar sair da cola do Bayern, líder quatro pontos à frente do Borussia.

Será um 'Klassiker' descafeinado em termos de ambiente, mas vibrante como poucos no esporte. Favre e Flick estão no comando, e ambos jogarão suas melhores cartas tentando minimizar ou tirar proveito das circunstâncias. Você não pode perder.