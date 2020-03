Segredo do sucesso de Haaland: família e pés no chão

O ex-atacante Tore André Flo, que jogou com o pai de Erling Haaland, sobre a jovem sensação da Noruega que está brilhando nos gramados europeus. Em entrevista exclusiva à 'Goal' durante o London Football Awards, Flo disse que o atacante consegue lidar com a pressão graças ao seu pai.

"Eu acho que tudo se trata sobre manter os pés no chão", afirmou o ex-jogador, que marcou um dos gols da Noruega na vitória por 2 a 1 contra o Brasil na Copa do Mundo de 1998. "Se você não manter os pés no chão, sua cabeça se perde em todos os lugares. Conhecendo seu pai, ele pode controlar isso".

Flo jogou com Alf-Inge Haaland pela seleção norueguesa. O pai do atacante do Borussia Dortmund também jogou por Manchester City e Leeds, time que Erling Haaland já declarou que torce.

"Me surpreendeu como ele evoluiu tão rápido. Hoje ele é a grande promessa do mundo todo", afirmou Flo, que ainda analisou as semelhanças entre o pai e o filho: "Eu achava eles parecidos antes mas Erling tem um pouco a mais em tudo. Mais força, velocidade e é muito mais eficaz de frente para o gol".

Nesta terça-feira, Erling Haaland deve voltar a campo na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre PSG e Borussia Dortmund. A bola rola no Parque dos Príncipes às 17h (de Brasília). Lembrando que o estádio estará com os portões fechados devido ao surto de coronavírus que assusta a Europa.