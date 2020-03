Família de Dybala faz exames de COVID-19

A mãe de Dybala, o irmão Gustavo e a namorada do último viajaram para a Itália para ver o jogador de futebol da Juventus. Os três retornaram à Argentina em 12 de março, onde estavam em quarentena.

Agora, após a confirmação do positivo de Dybala pelo COVID-19, os três parentes do jogador de futebol argentino foram levados ao Hospital Rawson para testes, informou 'Olé'.

Uma ambulância do Ministério da Saúde transferiu as três pessoas para o centro do hospital, onde esperam para descobrir se testam positivo ou negativo para os testes de coronavírus.

Conforme relatado por 'La Voz del Interior', os três parentes de Paulo Dybala não estavam em quarentena, pois vários vizinhos relataram que os viram 48 horas depois, frequentemente saindo do apartamento.