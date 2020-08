Família sai em defesa de CR7 após eliminação: "Você não pode fazer tudo sozinho"

Não para Cristiano Ronaldo e a Juventus! O time de Turim venceu por 2 a 1, mas acabou sendo eliminado dentro de casa para o Lyon e deu adeus ao sonho da Champions mais uma vez.

Apesar da eliminação, Cristiano Ronaldo fez um grande jogo. O luso marcou o primeiro da Juve de pênalti e o segundo com um lindo chute de fora da área.

A irmã do craque, Elma Aveiro, utilizou as redes sociais para dar apoio ao camisa '7' com uma declaração no mínimo polêmica.

"Você fez o seu melhor. Orgulho em te ver jogar e a sua dedicação, mas infelizmente você não pode fazer tudo sozinho, é impossível. Você sabe que o futebol é assim, mas tem que pensar que se fez o melhor e que continua a ser o melhor", escreveu Elma Aveiro, irmã do craque no Instagram.