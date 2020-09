Torcedores de Benfica e Porto atacam Otamendi nas redes sociais

O Benfica anunciou na madrugada de domingo um acordo com o Manchester City para a transferência de Rúben Dias, que também inclui Nicolás Otamendi. Movimento que começa a trazer alguns problemas ao zagueiro argentino.

Isso porque Otamendi jogou no Porto entre 2011 e 2013. Houve o seu salto para a Europa vindo do Vélez Sarsfield, e depois de um ano no Valencia foi para o City, onde jogou as últimas cinco temporadas.

Aos 33 anos, o portenho regressa a Portugal mas para jogar pelo eterno rival do Benfica. Isso acabou atraindo críticas não só dos torcedores do Porto, que o chamam de “traidor”, mas também daqueles do Benfica que não querem um ex-“dragão” no Estádio da Luz.

Basta dar uma olhada nas redes sociais da Otamendi para perceber. No Instagram, cada publicação está repleta de comentários de adeptos do Benfica e do Porto que, se não o repudiam, o culpam por ter traído um clube que no passado declarou ser torcedor.

Isso é especialmente verdadeiro em uma postagem em maio passado, quando Otamendi lembrou a final da Liga Europa de 2010-11. “É melhor começar a apagar estas fotos”, “não merece jogar pelo Benfica” ou “pesetero” são alguns dos comentários recebidos pelo defesa-central.