Favorito ao The Best, Lewa fez o que Messi e CR7 não conseguiram

Robert Lewandowski não é melhor nem maior do que Messi ou Cristiano Ronaldo, mas desponta como grande favorito para ser eleito melhor jogador do mundo, recebendo o prêmio Fifa The Best de 2020.

Este favoritismo está calcado na característica das premiações individuais, que nos últimos anos apontam quase sempre para o grande destaque do time campeão da Champions League, e também no fato de que o atacante polonês foi mais decisivo do que qualquer outro jogador. Lewandowski ajudou o Bayern e foi ajudado pelo clube alemão, símbolo de excelência no futebol jogado em equipe.

Ainda que o herói (improvável) da final vencida sobre o PSG tenha sido Kingsley Coman, autor do único gol dentro do Estádio da Luz, e que possamos dividir o protagonismo entre o goleiro Manuel Neuer e o meio-campista Thiago Alcântara – os melhores em campo na decisão - para garantir o triunfo dos Bávaros, o Bayern só chegou ao último jogo porque Lewandowski foi responsável direto por quase metade das vezes que os alemães estufavam as redes adversárias.

Lewandowski marcou 15 gols e ainda deu cinco assistências na campanha europeia. Antes de a bola rolar contra o PSG, era responsável direto por 47% dos tentos anotados pelo Bayern no torneio. Chegou a acertar a trave dos parisienses, mas pela primeira vez nesta sua campanha não conseguiu deixar sua marca em um duelo de Champions – o que fez sua participação direta nos 43 gols anotados pelo clube cair para 46%. Não fez falta, uma vez que a força do conjunto prevaleceu sobre qualquer individualidade.

Mas os 15 gols bastaram para lhe colocar como artilheiro desta Champions League 2019-20. Lewandowski também já havia garantido as artilharias da Bundesliga (34 gols) e Copa da Alemanha (6), títulos que também pôde comemorar nesta temporada histórica do Bayern de Munique.

Antes de Lewandowski, nenhum jogador havia sido artilheiro e campeão das três principais competições que um clube europeu pode conquistar (Champions + liga nacional + copa nacional). Nem mesmo Messi ou Cristiano Ronaldo – que ainda não conseguiu uma Tríplice Coroa. Este feito, hoje pertence apenas ao melhor Lewandowski que já vimos em campo, o grande favorito a receber o prêmio de melhor do mundo da Fifa.