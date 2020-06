"Faz todo o sentido Götze sair do Borussia"

Em uma declaração dada à 'Sky Deutschland', Jürgen Klopp falou sobre a saída oficial de Mario Götze do Borussia Dortmund, que ocorrerá neste verão.

Götze entrou na elite do futebol mundial nas mãos de Klopp, quando o técnico alemão estava no comando do Borussia, pouco antes de aterrissar no Liverpool.

"Se as coisas não tiverem sido acordadas com um ano de antecedência, já há indícios de que ele pode não renovar. Mario provavelmente precisa jogar alguns jogos seguidos. Ele precisa de um clube que não o faça sentir que precisa mudar o mundo a cada jogo", comentou o treinador.

Ele acrescentou: "Lá, Götze voltará a jogar normal e veremos o antigo Götze novamente. Isso não é possível no Borussia Dortmund no momento atual com a qualidade que está na linha ofensiva".

"Faz todo o sentido Mario sair do clube, desejo-lhe boa sorte. Ele é um jogador excepcional, com um caráter excepcional, eu realmente gosto dele", disse Klopp.