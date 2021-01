"Fazia 25 ou 30 kms de bicicleta para treinar e chegava morto"

Jan Oblak é um dos melhores goleiros do mundo e um dos pilares do Atlético de Madrid, clube ao que defende há seis anos. O esloveno começou a sua carreira como profissional no NK Olimpija 2005, com muitas dificuldades.

Em declarações a revista 'Panenka', Oblak contou o que fazia para ir aos treinos quando os seus pais não podiam levá-lo. "As vezes ia de bicicleta. Eram uns 25 ou 30 quilômetros. Parece perigoso, mas era divertido. Eu gostava de pedalar rápido e chegava morto aos treinos", contou.

A coisa é que Oblak tentava baixar o tempo que demorava em chegar as intalações da equipe em que treinava e cada vez tentava fazer da forma mais rápida.

"Logo entendi que, que quisesse render, era melhor chegar tranquilo e com calma aos treinamentos", continuou.

Oblak também revelou que sempre sonhou em evitar os gols e não em marca-los. "Quando ia ver o meu pai jogar, ficava atrás do gol e pulava do mesmo lado que ele., continuou.

O goleiro ainda foi perguntado sobre o que poderia melhorar, e a sua resposta foi: "Em tudo". E completou: "Posso ser melhor em tudo. Tudo depende do que busca o treinador e ultimamente me agrada o novo estilo de jogo, com mais posse de bola. Assim posso atuar mais com os pés".