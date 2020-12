VÍDEO: FC Midtjylland viaja à Itália para duelo contra a Atalanta

O Midtjylland chega à quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões na última posição do grupo D após perder os quatro jogos e visita a Atalanta nesta terça-feira.

O Liverpool lidera com nove pontos acumulados em quatro jogos e é seguido pelo time italiano e pelo Ajax, ambos com sete pontos.

Confira no vídeo acima como foi a viagem do time dinamarquês para enfrentar a Atalanta, que venceu o primeiro duelo com goleada por 4 a 0.