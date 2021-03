FC Porto faz história ao eliminar a Juventus na Champions de 2020/21

Uma noite inesquecível para os torcedores do Porto! O time de Conceição mostrou muita raça e eliminou a Juventus do 'míster Champions', Cristiano Ronaldo.

Com uma vitória por 2 a 1 no estádio do Dragão. o Porto foi com vantagem para Turim. Na cidade italiana o conjunto luso soubre sofrer e mesmo com um jogador a menos conseguiu resistir a pressão da Juve na reta final.

Os lusos perderam em Turim, mas se classificaram. Agora encaram o Chelsea nos dias 7 e 13 de abril por uma vaga na semifinal.

Confira no vídeo acima como foi a histórica classificação do Porto!