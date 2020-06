FC Porto tem eleições históricas em meio a pandemia

O Porto passa por eleições históricas nesse final de semana. Os sócios do Dragão escolhem entre três candidatos para comandar o clube nos próximos quatro anos.

São eles: Pinto da Costa (82) atual presidente do clube, com mais de 38 a frente da instituição. Nuno Lobo (50), empresário e José Fernando Rio (51) ex-funcionário do Porto Canal.

Nesse sábado votaram 4.036 sócios, de acordo com informações do jornal 'Observador' e, continuam durante todo o domingo. Inicialmente marcadas para o dia 18 de abril as eleições tiveram que ser adiadas devido a pandemia do coronavírus.