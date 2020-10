Fé inabalável em Zidane

O Campeonato Espanhol fica momentaneamente afastado dos pensamentos dos jogadores do Real Madrid. Esta semana é a hora de ter foco total na Liga dos Campeões, o título mais desejado por todos europeus.

Deixando de lado o início irregular na competição nacional, o maior campeão do Velho Continente estreia nesta quarta-feira contra o Shakhtar Donetski e, independentemente da fase, sempre chega como um dos favoritos.

Após a derrota contra o Cádiz, o time de Zinedine Zidane não foi poupado de críticas e foi alvo de questionamentos. Em um momento como este, é a figura do comandante quem levanta os ânimos.

O técnico fez uma autocrítica antes da estreia pela Liga dos Campeões confronto com o Shakhtar, após a derrota no campeonato. "Vamos mudar a dinâmica no jogo de amanhã, mas haverá sempre críticas, mesmo vencendo", disse Zidane.

O francês tem a confiança do time e é capaz de dar a motivação necessária. Na diretoria do Real Madrid, especialmente, não há dúvidas sobre Zidane. Como destaca o jornal 'AS', o treinador tem todo o apoio no Bernabéu.

A publicação desta quarta-feira ressalta a certeza do clube sobre Zidane ser o técncio ideal esta nova temporada com as mais altas ambições. Chegou o dia para justificar novamente tamanha confiança.

Em casa e contra um Shakhtar com oito desfalques, entre os quais estão seis titulares, o Real Madrid inicia a caminhada para uma nova disputa continental sob o comando daquele que construiu, no campo e na casa-mata, uma fé praticamente unânime.