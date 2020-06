Fede Valverde assina com Wasserman

Fede Valverde passou dias analisando uma mudança de agência de representação e já teria dado o passo definitivo, conforme reportado pelo jornal 'AS'. O jogador confiou na empresa Wasserman.

Ryan Harper e Simone Rondanini foram as pessoas-chave para convencer o jogador do Real Madrid, que garantiu um excelente trabalho para tomar conta seu presente e futuro.

A agência Wasserman é uma das mais importantes do futebol e não para de aumentar seus clientes de elite. Há jogadores como Kanté ou Van Dijk que pertencem a este prestigioso grupo, por isso o conhecimento de saber que essas figuras do Chelsea e Liverpool confiam em Wasserman também foi levado em consideração.

Com esta nova etapa, Valverde já está totalmente focado no retorno ao futebol, na semana de 11 de junho, o dia em que o campeonato começará novamente. O uruguaio foi um dos jogadores revelção da Europa nesta temporada e no eesquema de Zidane ele se encaixou perfeitamente depois de não acabar chegando um meio-campista de classe mundial como Pogba.

Valverde, em seu segundo ano no primeiro time, já possui 32 jogos, dois gols e quatro assistências, sendo a chave em jogos como a da Supercopa da Espanha.