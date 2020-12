Fede Valverde, eleito o melhor jogador do Real em outubro

Fede Valverde foi eleito o 'Jogador Cinco Estrelas Mahou' do mês de outubro. Os torcedores do Real Madrid escolheram o uruguaio por suas boas atuações nesse mês, quando jogou seis partidas com a camisa do Real, cinco delas como titular.

Além disso, o meia marcou duas vezes, contra Barcelona e SD Huesca. Ao receber o prêmio, Valverde se mostrou muito contente.

"Agradeço a todos os que votaram em mim para esse prêmio. É muito bom receber esse reconhecimento. Agradeço também aos meus companheiros, que são os que me ajudam a crescer todos os dias", comentou.