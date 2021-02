Fede Valverde, o favorito do United para substituir Pogba

Paul Pogba pode ocupar o noticiário na próxima janela de mercado, mais uma vez. É que o futuro do francês no Manchester United é cercado de mistérios e incertezas.

Tamanha é a dúvida que o clube já busca algumas alternativas, e o favorito para substituir o camisa '6' é Fede Valverde, do Real Madrid, como informa o 'The Sun'.

A citada fonte destaca que o uruguaio já leva algum tempo no radar do time inglês e que a diretoria 'red devil' acredita que Fede seria o mais adequado para o posto, por ter características similares as do galo.

No entanto, em 'Old Trafford' sabem que a operação é complicada. A multa rescisória do meia é de 160 milhões de euros e ainda lhe restam quatro anos de contrato com o Real Madrid.

O United teria que convencer o jogador com um excelente salário, que o transformaria em um dos mais bem pagos do elenco. Mas tudo isso vai depender do que decida Pogba.