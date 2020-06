"Fede Valverde treinava horas e horas na frente de um muro"

Néstor Gonçálves foi quem levou Fede Valverde a Peñarol. Sua brilhante carreira como jogador profissional começou ali.

Seu descobridor contou à 'AS' como ele o descobriu. "Ele tinha uma rede de olheiros. Eles recomendaram que eu fosse ver um garoto que estava quebrando tudo. Ele tinha oito anos. Eu olhei para ele e seus olhos me disseram que queria mais... Eu o fiz ver que a melhor coisa para ele era assinar com o Peñarol", ele relatou. E Fede Valverde fez isso.

Mas não foi fácil. No começo, ele não conseguia treinar com seus companheiros: "Uma questão burocrática o impedia de treinar com o resto. Então eu o coloquei em frente a uma parede fazendo exercícios de controle e passe. Ele treinou horas e horas ali na frente do muro".

Fede Valverde tem muito talento para conseguir o que quer. "Ele não tem limites. No Real, ele mostra que tem uma tremenda capacidade. Espero que seu futuro esteja de mãos dadas com os títulos", disse ele.

"Ele está feliz no Real Madrid. Fede tem nível para ser importante e seu compromisso é impecável. Ele soube como aproveitar sua oportunidade", disse orgulhosamente o descobridor do 'Pajarito'.