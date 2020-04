Federação Alemã concorda em voltar no dia 9 de maio

A Bundesliga retornará em 9 de maio. O governo já deu permissão e a Federação concordou em uma declaração oficial. De fato, ele chama o anúncio de "boas notícias" para o futebol alemão.

No documento, não está especificado se, quando a bola rolar novamente, ocorrerá a disputa das rodadas atrasadas ​​ou se os dois últimos serão disputados, pois são aqueles que, por calendário, devem ser disputados a partir de 9 de maio.

Insiste que a prioridade é que as partidas sejam com público. O motivo é que existem muitos clubes cuja renda depende muito do dinheiro da venda de ingressos; daí a sua importância.

Em seu documento, a Federação também insiste em que todos os clubes da Bundesliga e da segunda categoria de futebol do país sigam as recomendações de saúde. O objetivo é que o retorno da competição ocorra com responsabilidade.