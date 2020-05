Federação Alemã pensa na proposta de teto salarial

A Federação Alemã de Futebol (DFB) solicitou uma reflexão sobre a possibilidade de estabelecer um teto salarial nas ligas europeias como parte de uma série de propostas destinadas a alcançar maior sustentabilidade e aceitação pela sociedade.

"Temos que aproximar o futebol das pessoas novamente. Temos que refletir sobre um teto salarial no futebol", disse o presidente da DFB, Fritz Keller, em comunicado divulgado no site da organização e que reflete o que havia sido dito por Karlheinz Rummenigge nesta segunda-feira.

Keller também disse que conversará com o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, e seus colegas europeus sobre uma reforma das regras do "Fair Play Financeiro".

No final, segundo Keller, é necessário encontrar uma solução em conformidade com o direito comunitário e que também possa ser aplicada no Reino Unido.

Keller também aponta o problema das "quantias exorbitantes" que recebem intermediários nas transferências e que geram irritação na sociedade que, diz ele, "se afasta gradualmente do nosso esporte amado".

Outro ponto é a necessidade de pensar a longo prazo e não temporada por temporada, a fim de dar maior sustentabilidade aos projetos esportivos.

As recomendações são formuladas com base nas reflexões provocadas pela crise do coronavírus e no retorno da Bundesliga a portas fechadas em meio à pandemia, o que gerou algumas críticas em diversos setores.

Keller propõe usar a infraestrutura da DFB, com seus 25.000 clubes e sete milhões de membros, para realizar testes maciços de coronavírus e, assim, contribuir para a luta contra a pandemia.

"Estamos lutando contra um vírus perigoso e acho que o futebol tem uma responsabilidade. A realização de testes maciços e preventivos pode ser uma contribuição enquanto a vacina é encontrada", disse ele.

"Se políticos e cientistas escolherem o caminho dos testes em massa, o futebol contribuirá usando sua popularidade, sua logística e sua infra-estrutura e, principalmente, recorrendo a seus 25.000 clubes e 7 milhões de membros", acrescentou.