Federação Italiana cogita atrasar jogos até outubro

O presidente da Federação Italiana de Futebol quer que as competições retornem em 17 de maio, mas ele não está fechado para outras alternativas. Gravina reconheceu ao falar com 'Domenica Sportiva' que pode haver disputa até outubro se for necessário.

"Terminar a temporada em setembro ou outubro? É uma hipótese. Por enquanto, uma data possível para reativar o campeonato seria 17 de maio, mas devo dizer que é apenas uma hipótese. Completar a temporada seria a melhor maneira de não comprometer a temporada 19-20 e evitar influenciar a temporada 20-21", afirmou.

Portanto, dois cenários são claros. O primeiro é aquele em que as ligas conseguem terminar sem comprometer o início da próxima temporada. A segunda é que invadir semanas ou até meses da temporada seguinte. Gavrina está aberto a ambos.

A sua disponibilidade será muito bem-vinda na Uefa, que mantém a postura de defender que todas as ligas sejam disputadas até o fim.