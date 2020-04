Federação Italiana recomenda treinos em ambientes fechados

Ainda pode haver acréscimos e alterações nas medidas dos protocolos, mas a Federação Italiana pretende que as equipes italianas comecem a treinar em ambientes fechados. É o que ocorreria na "primeira fase" após a retomada do campeonato. O objetivo é não favorecer a propagação do coronavírus.

É uma parte do plano que prevê várias ações e que segue sujeito a modificações devido à constante observação da evolução dos problemas de saúde e dos demais fatores envolvidos.

Mas para quem essas medidas vão valer? A Federação dividiu em grupos "árbitros de grupo" e "equipes de grupo". Serão avaliados os fatores de risco e a forma de trabalho de cada um.

Isso ainda soa muito abstrato porque, como a organização insiste em escrever, é apenas um rascunho de algumas primeiras idéias sobre o que será feito. Na reunião, presidida pelo professor Paolo Zeppilli, vários especialistas em saúde participaram, incluindo a OMS.