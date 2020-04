Felipão esteve a ponto de treinar o Boca Juniors

O futuro do Boca Juniors e Luiz Felipe Scolari estavam próximos de se unirem nos últimos meses. O polêmico técnico reconheceu na "Rádio Transamérica" ​​que seria nomeado técnico da equipe argentina se José Beraldi tivesse vencido as eleições.

"Foi uma situação que estava no caminho certo e acordada. Tudo foi acertado com Batistuta", disse Scolari sobre sua chegada frustrada. 'Batigol' foi o diretor esportivo escolhido por Beraldi e a primeira coisa que ele fez foi falar com 'Felipão'.

"Já conversamos várias vezes sobre como iríamos trabalhar. Mas não venceram as eleições e acabou não acontecendo", continuou o técnico veterano, livre após deixar o Palmeiras.

Scolari reconheceu ter recebido ofertas de equipes asiáticas e brasileiras nos últimos dias, bem como de algumas equipes há um tempo atrás. No momento, ele se recusa a se aposentar.