Felipão fica ou sai no Cruzeiro em 2021? Entenda a situação do treinador

O ano de 2021 já começou com uma bomba no Cruzeiro. Enquanto o time se preparava para tentar disputar o título da Série B na próxima temporada e trabalhava na sua preparação para a campanha do ano que vem, o clube pode acabar perdendo seu treinador, Felipão.

Segundo notícia do 'GE', o técnico estaria irritado com o extra-campo da equipe, sempre caótico nesses últimos tempos, e não estaria garantido para a temporada que se iniciará em março de 2021. Ainda que tenha contrato até o final de 2022, o veterano poderia deixar a Raposa sem ter que pagar pela rescisão contratual.

Isso acontece pelo fato de que o Cruzeiro, em meio as negociações para trazer o pentacampeão do mundo pela seleção brasileira, não ter estipulado uma multa rescisória no caso de Felipão quebrar o vínculo estabelecido em outubro de 2020.

A razão pela possível saída do treinador seriam supostas promessas feitas pelo presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, que não foram cumpridas até o momento. As principais seriam que a Raposa deixasse de atrasar salários para seu elenco, comissão técnica e funcionários, bem como pagasse uma dívida na Fifa que a proibiria de contratar. A dívida até foi paga em um primeiro momento, mas, recentemente, o time voltou a atrasar seus compromissos e foi novamente proibido de registrar atletas por novas pendências.

Assim, o Cruzeiro, que apostava na continuidade do projeto com Felipão para subir de divisão em 2021 - já que o acesso neste ano é extremamente improvável -, pode ter que começar a próxima temporada sem um treinador. Por isso, a diretoria já avalia nomes de possíveis substitutos, no caso do veterano deixar o clube.

Foi com Felipão que a Raposa conseguiu subir de produção na atual temporada, depois de meses ruins com Adilson Batista, Enderson Moreira e Ney Franco. Antes da chegada do multicampeão, a equipe brigava para não cair para a Série C e nem tinha esperanças de subir de divisão.

Por mais que o aproveitamento tenha crescido com o veterano, o time diminuiu o ímpeto nesta reta final e viu as chances de acesso estacionarem. Mesmo assim, o Cruzeiro, nesta temporada, praticamente só funcionou sob o comando de Felipão e a expectativa da maioria da torcida era que 2021, com o técnico tendo tempo para treinamentos e uma pré-temporada, fosse o ano da virada na Toca da Raposa. Resta saber se mais essa bomba vai explodir nos corredores no CT do clube.