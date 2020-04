Felipão recomenda que Neymar volte ao Barça para ser o melhor

O ex-técnico Scolari quis enviar uma mensagem para Neymar de longe. Em uma declaração dada à 'Fox Sports', ele aconselhou o brasileiro a deixar o Paris Saint-Germain e retornar ao Barcelona.

"Para Neymar, eu diria, sabendo o que sei: volte, vá para o Barcelona", disse Luiz Felipe Scolari que conhece o atacante perfeitamente, desde que o treinou na Copa do Mundo de 2014.

"Se surgir a oportunidade, novamente escolherá ser o melhor do mundo em igualdade de condições com qualquer jogador dos quais sempre foram escolhidos", acrescentou o treinador.

Um conselho de um Scolari que considera que Neymar viveu seu melhor estágio como jogador com Leo Messi e Luis Suárez no comando do ataque da equipe catalã.

Com a equipe catalã, o atacante de 28 anos comemorou 105 gols em 186 jogos, enquanto no clube parisiense marcou 69 gols em 80 jogos.

Claro, Jaume Roures, presidente da 'Mediapro', garantiu que o Barcelona não tem capacidade econômica para levar Ney de volta a Camp Nou, uma transferência que pode vir a ser frustrada por conta do coronavírus, que gerou uma crise econômica sem precedentes.