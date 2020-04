Felipão revela que quase acertou com o Boca Juniors

Felipão é um dos grandes nomes do futebol brasileiro, protagonista do último título mundial do Brasil e também do maior vexame do futebol nacional.

Atualmente sem clube, o experiente treiandor concedeu uma entrevista 'Rádio Transamérica' e revelou que esteve muito perto de acertar com o Boca Juniors.

“Uma situação que estava praticamente encaminhada era a do Boca Juniors, com o Batistuta. Já havíamos conversado várias vezes sobre como iríamos trabalhar. Mas não venceu a chapa que defendia essa situação”, revelou.

“Depois que saí do Palmeiras tive duas oportunidades de trabalhar em seleções. Uma na América do Sul e outra na Coreia. Por questões de valores, por uma razão ou outra, não seguimos em frente”, completou.

O treinador de 71 anos não pensa em aposentadoria, e estuda as várias propostas que vem recebendo sem pressa.

“Não tenho nada definido, depende da oportunidade. Se tiver um bom projeto, uma coisa definida, que possamos conhecer e trabalhar, claro que eu trabalharia em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Pretendo continuar por mais uns dois, três anos, dentro do futebol como técnico. Isso sim eu vou continuar”, finalizou.